在賣場內狹小的停車格停車向來是不少女性駕駛的夢靨，尤其是又遇上僅有柱子旁的空位，讓少女駕駛或是三寶駕駛往往打方向盤打到抓狂，甚至一不注意就A到柱子，當場恐怕就噴飛數萬元修車費。

嫩妹開賓士「卡柱」嗲:現在怎麼辦?網友紛紛獻策,有人說眼一閉牙一咬嚕過去。(翻攝自爆廢公社二館）

一名女網友昨（25）日在臉書社團「爆廢公社二館」PO文求助，標題寫著「現在要怎麼辦，才能把損失降到最低？」並附上一張白色賓士「4MATIC」疑似要右轉，右後方車門及葉子板卻「卡柱」的窘境，看來受損不輕。

不過有網友質疑，如果是依照片看，如果是「卡柱」。水泥柱似乎不會完好如初，而且似乎和車子融合再一起，因此有可能是P圖。但也有人看了後，認為依該是「卡太深」，導致葉子板以將柱邊緣包覆。

原PO在不得已下，只好自嘲發文詢問，「現在要怎麼辦，才能把損失降到最低？」引起數千網友紛紛當起「鍵盤導師」。

就有網友建議，「眼一閉、牙一咬，直接整個嚕過去當沒看到」、「油門一拜，就可以衝破天際」、「建議直接登出」、「沒救了，卡死，直接衝出去比較快」、甚至還有網友嘲諷說「柱子：我那時候害怕極了」。

不過還是有網友愈看愈不對勁，而質疑為何柱子被撞到也不會變形，有P圖嫌疑，因此留言說「為什麼都沒人覺得柱子修得很誇張」、「水泥柱變軟了」。但真相仍有待原PO出面解釋。