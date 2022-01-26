台中市警察局今年「重要節日安全維護工作」於24日晚間8點啟動，台中市長盧秀燕說，今年初因本土疫情爆發，調整慰問規模，並發給警、消等9個單位年節禮盒及慰問小紅包，以表達關懷之意，並提醒春安期間落實防疫。

市長盧秀燕表示，「警力有限、民力無窮」，希望能將「社區治安、人人有責」之精神發揚光大，並期許執勤員警、民力能發揮整體力量，做好治安平穩、交通順暢及民眾安心等主軸工作，使全體市民能夠平安快樂歡度農曆春節假期，呼籲市民與市府團隊共同合作為大家所居住的環境安全來盡一份心力，使台中成為最宜居城市。

市長表示，時值歲末寒冬，當民眾在溫暖被窩裡好夢方酣之際，警、消、民防人員犧牲與家人共享天倫之樂時，堅守崗位，全心投入治安與交通之維護工作，幫員警及協勤民力加油打氣，並勉勵大家過年期間繼續做更多更好的服務，讓市民能安心過好年。

台中市警察局指出，「111年加強重要節日安全維護工作」自1月24日22時開始啟動至2月7日24時止共計15日，每日出勤警力數計有警力2864人次及民力372人次，共3236人次。為慰問第1線辛苦執勤的警察、憲兵人員及協勤5大民力。