民眾黨立委高虹安的生日蛋糕。（圖／取自高虹安臉書）

民眾黨立委高虹安25日度過38歲生日，高坦言因不想面對年齡加一的事實，自己26歲後就不再興奮期待過生日，但聽到母親一句「今天是妳未來日子中最年輕的一天」，讓她瞬間釋懷大口吃起蛋糕，也讓她盛讚媽媽的智慧非凡，可謂「家有一老就會很飽」。高母的話也逗得大批網友笑翻，並稱讚高母智商高「有其母必有其女」。

高虹安25日在臉書發文，刊出一張她站在「HAPPY BIRTHDAY」氣球前，雙手抱著特製蛋糕、露出甜美微笑的照片，表示當天是她的生日，這兩年全球疫情嚴峻，使大家更了解到人與人相處的珍貴，很感謝身邊親愛的家人，也感謝團隊同仁的努力和體諒，更感謝一直支持她的朋友們，大家都陪著她並肩向前。

高虹安無奈表示，大概在26歲以後，她便開始不再興奮期待過生日，因為不想面對年齡加一的事實。母親見狀則對她說「今天是妳未來日子中最年輕的一天」，一聽完母親這句話，她就大口吃蛋糕了，讓她不得不讚嘆「媽媽的智慧」，直呼「家有一老就會很飽」。

此文發出後獲得約6000個讚、570則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「好好笑！媽媽果然有智慧」、「哈哈這媽媽不簡單」、「感覺高媽媽智商也很高，果然有其母必有其女」、「給天才媽媽按一個讚」、「雖然年紀是增加了，但我覺得虹安比剛當立委時更年輕。心態年輕，就不容易變老」、「意思是26歲後就凍齡的外表嗎」、「看不出來已超過26歲」、「委員是娃娃臉不用擔心」。