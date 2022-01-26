110年11-12月統一發票25日開獎，有網友表示，以前紙本發票偶爾還會中個200元，但自從改用雲端發票後已經半年沒中獎了，不少網友留言回應自身的中獎或摃龜經驗，也有網友看了原PO的雲端發票截圖後直言，「張數太少了吧」、「才20幾張也想中？」

這名網友在PTT Gossiping板上表示，自從改用雲端發票後已經半年沒中獎了，並貼出近3期的雲端發票截圖，分別是110年7-8月27張發票、110年9-10月24張發票、110年11-12月32張發票，問「有人跟我一樣衰嗎？雲端發票是不是垃圾啊」。

貼文曝光後，多位網友直接點出關鍵，「才幾張就想中」、「張數太少了吧，才30張」、「張數太少了吧，才30張」、我張數是你的兩倍也一張都沒中」、「中獎率不到1% 你一期就20幾張是要中啥」，並有網友貼出82張、131張發票中獎的截圖。

另外有多位網友紛紛留言回應表示，「只中過2次200」、「每次都中500的 這次沒中怪怪的」、「中很多次了 你臉黑不要怪別人」、「我用雲端才中，自己對中不了」，也有網友呼應原PO「真的耶 一開始還會中 後面都沒了」、「剛開始給點甜頭，後面都養套殺」。

110年11-12月統一發票千萬特別獎號為31150905，特獎號碼為28564531，以上8位數號碼全部相同者，分別可獲得獎金1000萬和200萬元；頭獎號碼為05754219、52891675、45327106，其中8位數號碼全部相同者，各得獎金20萬元。增開六獎末3碼則為252，可得獎金200元。