新北市昨日公布一例確診案例是某雜誌編輯，由於該編輯上周五才出席台北101舉辦的時尚品牌活動，眾星人心惶惶，新北市長侯友宜今表示，新北疫調過程中匡列40人，採檢出來都是陰性，持續擴大採檢，此個案由新北穩定掌握中。

由於該雜誌編輯有去看房子，是否是北市房仲感染源，侯友宜表示，目前還在疫調中。

由於亞東醫院已有兩波疫情，流程、SOP是否有問題？侯友宜說，目前持續要求亞東醫院做好落實管理，目前這幾波大採檢都是陰性，上次護理師基因定序也有出來，部分會進一步釐清，是否有其他接觸。