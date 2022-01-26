李永裕（陳志賢攝）

新北地檢署昨起訴男子林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜案，高嘉瑜委任律師李永裕26日受訪時表示，高嘉瑜沒有對林提起民事求償，只希望林能接受法律制裁，並強調林迄今否認犯罪，且有反覆實施恐嚇及強制的犯行，建議應繼續羈押。

至於媒體問道，是否會擔心林秉樞日後法院審理時，以他有精神方面疾病脫罪卸責，李永裕說，他相信職業法官會依法判斷，不會讓林藉病脫罪情事。

對於林秉樞以私密照片，脅迫賴姓助理、郭姓助理2女分別化名上網PO文恐嚇高嘉瑜、在存款餘額上PO圖造假情事，李永裕說，林以私密照脅迫其他女性，高嘉瑜感同身受、將心比心，不會追究2女。

李永裕表示，檢察官當時聲押林秉樞，是因林意圖不善並持有猥褻影像，但昨天的起訴內容並未被提及這部分，但重點在於，當時有提供林的LINE對話等資料給檢察官，還有其他被害女子被散布的證據，但他不知檢察官目前還在調查或已結案或是遺漏這部分案情。

他說，去年11月29日，媒體已報導此事，但林秉樞仍持續恐嚇高嘉瑜，代表有反覆實施恐嚇跟強制犯行，因此應繼續羈押。

高嘉瑜昨聲明表示，感謝檢察官沒日沒夜的偵辦，也相信未來經過法 院抽絲剝繭，真相終會水落石出，並希望一切傷害到自己為止，她是 最後一個受害人。她說，未來在立委的崗位上，會繼續關注家暴法及性隱私犯罪的修法，希望能真正保護受害人權益、讓加害者得到應有懲罰。