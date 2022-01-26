曾在2000年及2008年精準預測美股崩盤的傳奇投資者John Hussman發出警告，他認為美股已經出現空前的泡沫，高估值已讓市場未來10年的前景變得黯淡，可能導致標普500指數出現暴跌70%的慘況。

綜合外媒報導，投資信託機構Hussman Investment Trust總裁John Hussman曾在2000年3月預言科技股將重挫83%，沒想到2000至2002年納斯達克100指數的跌幅正巧是83%，此外，2007年John Hussman曾警告標普500指數將下跌4成，果然在2007至2009年該指數的跌幅曾高達55%。

由於曾兩次精準預言美股崩盤，John Hussman獲得「末日預言家」稱號，如今他再次對當前的金融市場提出嚴重警告，「2022年，我們進入美國史上最嚴重的金融泡沫，我從未見過投資如此堅信好時光永遠不會結束，或相信聯準會能做到這一點，我認為這是一種錯覺。」

John Hussman點出，高估值已經讓市場未來10年的前景變得黯淡，若回到正常水準，標普500指數將下跌7成。此外，他也將問題歸咎於聯準會的無作為。

John Hussman補充說道，「聯準會真正的問題是，它放棄政策的系統性框架，更傾向一個可自由支配的政策框架，然而聯準會已經催生了一個全資產投機泡沫，我們認為，這個泡沫除了投資風險外，不會替投資者帶來其他好處。」