受惠於強勁的車用、工業和消費電子晶片需求，德州儀器（Texas Instruments）上季業績表現意外強勁，且本季展望樂觀，同時宣布將進一步強化高利潤車用和工業晶片業務發展，受此激勵，周四德儀盤後股價上漲近4%，報180.42美元。

在稍早的一般交易時段，德儀股價收跌2.5%，為173.96美元。

德儀去年第四季營收年增19%，為48.3億元，優於市場預期的44.3億元。淨利年增26.6%，為21.4億美元。每股盈餘為2.27美元，優於分析師預測均值1.94美元。

德儀預估今年第一季營收介於45億～49億美元，優於市場預估的43.7億美元。數據顯示該公司預期全球晶片荒將持續存在，自家產品需求也仍將強勁。

和其他同業一樣，該公司持續在擴大產能，以應對這場大流行病造成的半導體短缺問題。現在該公司準備抓住這難得的機遇，將加碼對工業和車用晶片事業的戰略佈局，這兩項業務約占德儀年營收41%和21%。

德儀投資人關係部門主管David Pahl在財報發布後的法說會上表示：「顯而易見的，車用晶片市場的成長令人滿意。我們可以看到現在每輛車的半導體含量比5年前和10年前更多，這種情況將持續下去，這是非常清楚的事」。

他並表示，這車用和工業晶片領域的客戶正在轉向類比和嵌入式技術，好讓他們的最終產品更「聰明」、更有效率，而這將推動這類晶片需求加速增長。