聯電(2303)周二法說會公布去年業績創高並上調今年產業與公司都可再成長20%，但預估第一季毛利率約為40%低於預期，並首度鬆口認為，2023年後28奈米市場可能面臨供過於求。聯電ADR重挫7.15%，今早股價跳空開低，最低重跌8.78%，至56.1元，創5個多月新低。

聯電25日舉行線上法人說明會，預估第1季產能利用率將維持100%水準，晶圓出貨量較去年第4季持平，產品平均售價將上揚5%，毛利率約為40%，低於市場預期，引發失望性賣壓出籠

聯電法說的好成績，也不敵美股周二持續震盪，聯電ADR重挫超過7%。

聯電去年創佳績，本季營收可望再攀高，並上修今年全球晶圓代工產值與公司業績年增率預估，預期產業產值年增20%，聯電營收年增率也將由原估12%大增至與產業相近甚至更高；且預估全年漲價態勢延續，年度產品均價（ASP）增幅將約達15%。

聯電25日召開法人說明會，2021年合併營收2130.11億元，歸屬母公司稅後淨利557.80億元，同創歷史新高，每股淨利4.57元。聯電看好2022年5G、人工智慧物聯網（AIoT）、電動車及自駕車等大趨勢將帶動晶片強勁需求，第一季營收將再創新高，並預期在28奈米市占率將持續拉高。

聯電第1季產品平均售價續揚5%，但毛利率展望40%，低於市場預期的40%以上的水準。

法人表示，隨著成熟製程上升循環將於2022年進入尾聲，聯電對客戶議價能力減弱，後續毛利率及獲利成長幅度可能逐步收斂。

另外，對於市場大舉擴充28奈米產能，聯電首度鬆口認為，2023年後28奈米市場可能面臨供過於求。

聯電共同總經理王石周二表示，市場龍頭廠看好產業需求會持續成長，聯電也持同樣看法。從目前市場已宣布的擴產計畫來看，28奈米產能可能發生供過於求的時間點會在2023年後，但由於28奈米是許多應用的甜蜜點，需求將持續成長，供過於求情況相對輕微，聯電在28奈米長約覆蓋率達80%，預期將維持高度成長。