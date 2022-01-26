女星杜詩梅演出《麻辣鮮師》「陸小曼」一角走紅，如今淡出演藝圈在花蓮東大門夜市經營燒烤攤，不時會在社群平台分享生活日常的她，昨（25）日透露眼球被咬掉一小塊皮，罪魁禍首就是她養的貓咪。

杜詩梅在臉書曬出一手摀住眼睛的照片，她表示在毫無預警之下，被養的貓咪咬到眼球，雖然掉了一小塊皮，但好在沒有感染，約莫明天就可以長回來，更強調自己真的是條漢子，除了淚腺自動分泌一些水份，從頭到尾都沒有哭，還不忘開玩笑表示：「聽過養老鼠咬布袋、但我養貓咪咬眼球算是奇葩了吧」，更表示護士得知她就醫狀況更是直接傻眼。

雖然傷勢沒有大礙，但網友仍紛紛留言關切：「喵喵是不是玩到瘋掉才這樣，要好好照顧傷口唷」、「不管再怎麼親密，跟寵物還是要保持點距離，保護自己也保護它」、「有做了什麼動作嗎？不然貓不會突然打妳的」、「沒事就好，喵喵也不是故意的，可能想跟你玩過火」、「我有一次眼球破，看完診。整個晚上痛不欲生，比牙痛還痛」、「眼球～真的有點危險」。

杜詩梅的燒烤店去年因三級警戒暫停營業，沒想到讓零收入的她激發出「烘焙魂」，上網學做奶酪甜點，原本只是做興趣分享給朋友，未料卻廣受好評，讓她直接開團接訂單，還直播賣手工小米獵人粽，意外賺到一波商機。

卻傳出受傷了，她在臉書曬出傷勢照，只見她一手摀住眼睛，透露自己遭到家裡的貓咪咬傷眼球，無奈表示：「聽過養老鼠咬布袋、但我養貓咪咬眼球算是奇葩了吧～」所幸經過檢查後，傷勢並無大礙。