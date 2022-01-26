農曆春節（1月29日至2月6日）即將到來，為服務市民朋友，桃園市政府今宣布「111年桃園春節服務不打烊措施」。首度與知名財經YouTuber「柴鼠兄弟」合作，透過「春運」、「保安」、「福通」、「藝境」等好運密碼，將「觀光走春不打烊」、「運動場館不打烊」、「漁銷動保不打烊」、「醫療食安不打烊」、「社福關懷不打烊」、「交通運輸不打烊」、「藝文充電不打烊」及「環境清潔不打烊」等8大類別服務措施，整理成圖表讓大家一目了然，也可以藉由相關春節服務不打烊措施，輕輕鬆鬆過好年。

在「觀光走春不打烊」方面，台灣好行大溪快線、小烏來線與石門水庫線、東眼山線除夕至初一（1月31日至2月1日）停駛，其餘年節期間行駛假日班表；桃園市風景區管理處所轄景區除羅浮溫泉湯池1／31至2／6休園及其餘景區1／31休園外，年節期間正常服務。

在「運動場館不打烊」方面，桃園市立田徑場春節期間照常開放；桃園市立網球場、各國民運動中心、蘆竹羽球館及桃園市立游泳池於除夕至初一（1月31日至2月1日）休館，其餘春節期間皆有開放，開放時間依各館公告為主。另為配合防疫本市運動場館烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、熱水池、SPA區及兒童戲水池等附屬設施暫停使用，運動須全程戴口罩，詳細內容請參考COVID-19桃園市二級警戒期間運動場館開放營運指引。

在「漁銷動保不打烊」方面，竹圍漁港及永安漁港等漁貨直銷中心春節期間營業時間為8時至18時，歡迎前往採購春節食材。野生動物收養及動物急難救助，可撥打1999市民專線，非洲豬瘟防疫也不中斷，發現或獲得來路不明肉品，請撥打通報專線0800-039131。

在「醫療食安不打烊」方面，除夕至初六（1月31日至2月6日）急救責任醫院急診24小時；門診以各醫院實際運作為主；居家檢疫隔離對象COVID-19自費檢驗服務，預約請電洽24小時防疫專線03-3363270。因應疫情及配合中央防疫政策提供醫療服務，在就醫需求可先電洽各醫院詢問。年前與過年期間疫苗接種預計1／28(五)至1／29(六)、2／4(五)至2／5(六)於桃園巨蛋體育館、中壢榮民服務處，提供BNT及高端疫苗免預約接種服務；另其他合約醫療院所預約接種，請上桃園COVID-19防疫資訊站。

在「社福關懷不打烊」方面，於1月29日至2月6日設置春節關懷不打烊服務中心，受理通報案件並提供關懷救助金或物資，有需求的市民朋友可撥打專線03-3350628；除夕至初六在桃園區（北區遊民外展服務中心）、中壢區（南區遊民外展服務中心）設置物資供應站，提供泡麵、八寶粥等即食品；市府於春節期間也持續提供獨居老人及身心障礙朋友天天備餐服務；另兒少及家庭春節關懷專案針對高度風險兒少及家庭加強關懷，遭受不當對待，請通報 113保護專線。

在「交通運輸不打烊」方面，桃園機場捷運依時刻表營運；1月28日至2月6日計程車服務單趟加收50元，機場排班計程車單趟加收100元；除夕至初六（1月31日至2月6日）路邊停車場不收費、部分公有路外停車場暫停收費；交通號誌維修、路平通報全天不打烊；桃園及中壢拖吊保管場除夕至初六（1月31日至2月6日）8時至20時提供領車服務。

在「藝文充電不打烊」部分，城市故事館群總計14個館舍，除憲光二村、南崁兒童藝術村僅1月29日開館，其餘年假期間皆不開放外，大部分館舍於初四（2月4日）開館，去年修復完成的大溪木藝生態博物館僅除夕跟初一休館，其餘年假期間正常開館；另外在桃園火車站附近的77藝文町僅初一至初三休館，其餘年假期間正常開館。其他包括大園尖山考古展示館、壢景町、馬祖新村眷村文化園區及太武眷村文化園區、桃園市立兒童美術館、橫山書法藝術館、龜山眷村故事館、楊梅故事園區、中平路故事館及壢小故事森林等春節期間的開館時間，可在前往之前，記得事先上網查詢。

在「環境清潔不打烊」方面，各區（復興區除外）小年夜（1月30日）13時起清運一趟、除夕（1月31日）、初五（2月5日）9時起清運1趟、初七（2月7日）12時起加強清運；復興區除夕（1月31日）、初三（2月3日）上午8點起清運一趟，初七（2月7日）起正常清運。

更多「111年春節服務不打烊」資訊，可至「桃園事」臉書粉絲專頁、桃園市政府Line官方帳號查詢，亦可撥打1999市民專線洽詢。