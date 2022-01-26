女星何如芸與美侖飯店少東王敏錡在2019年爆發婚變，離婚官司纏訟近3年，至今未果，何如芸與2個在新加坡唸書的兒子也已1年沒見面，母子都是透過視訊聯繫感情，思兒心切的何如芸日前曾透露，她會在年前飛一趟新加坡和兒子過年，而何如芸則在今（26日）曬出機場照，她開心喊：「2022年，最幸福的一段旅程」，同時，何如芸也在臉書的粉絲告假：「這段時間請容許版面暫時休息，我想好好享受這過程」。

何如芸今天清晨6點多在臉書曬出機場照，迫不及待要飛往新加坡看兒子的她開心發文：「2022年，最幸福的一段旅程 #祝福我一路平安順利」，向來努力經營臉書的何如芸，還向跟粉絲告假：「#這段時間請容許版面暫時休息，我想好好享受這過程#預祝大家新年快樂」。

何如芸的2個兒子遠在新加坡讀書，母子3人上一次見面是去年初，何如芸平時就透過視訊聯繫感情，何如芸還笑說：「我不管他們理不理我，我就是厚臉皮打電話給他們」，而何如芸今則啟程飛往新加坡和兒子相聚，喜悅之情溢於言表。

即將在大後天（29日）過52歲生日的何如芸，有望在新加坡和兒子一起慶生，而何如芸在出國前，身邊朋友都已提前為她暖壽，何如芸開心說：「寄到家裡的禮物每天都收不完，連出國的物品都幫我想好，光防護衣就有3件」。