搶農曆春節節慶商機，摩斯漢堡攜手LAIMO推出限量聯名金喜開運福袋，內含多款聯名商品與摩斯漢堡餐飲優惠券，總價值超過1600元，售價888元，以「新年一路發發發」爭取青睞。同時即日起推出MOS安心取春節優惠，「輕檸雙牛堡」搭配「摩斯雞塊」跟大杯「冰紅茶」買6套送2套、多款飲品買8杯送8杯，還有多項餐點、飲品與禮盒優惠。

另外，迎接開工開學，摩斯漢堡於2/7-2/20推出早餐及咖啡優惠，早餐咖哩豬排堡搭配大杯冰紅茶優惠價69元，開工日當天享大杯摩斯咖啡買一送一優惠，更連續兩週第二杯只要10元。另外推出甜點新品可頌鯛魚燒卡士達及紅豆口味邀請顧客一起吃甜甜過好年，以及眾多新春好禮優惠享不完，祝福虎年到好運旺旺來。

迎接農曆春節到來，摩斯漢堡推出MOS貘力金喜開運福袋，內含多款聯名商品與摩斯漢堡餐飲優惠券，總價值超過1600元，售價888元，限量3000組，福袋內容物包含MOS貘力不鏽鋼杯金幣版、MOS貘力辦公小物組，包含燙金筆記本、便條紙、桌墊、透明貼紙、MOS貘力禮品袋以及開運發發金喜優惠券，多樣兼具實用性，還有機會獲得金喜紅包，頭獎為摩斯卡儲值金8888元。

摩斯漢堡表示，購買福袋還可享MOS貘力生活小物加價購優惠，以588元可加購暖手抱枕毯、488元可加購不鏽鋼杯黑色跟白色、188元可加購多功能收納袋。

年後開工、開學不憂鬱，摩斯漢堡於2/7-2/20推出早餐及咖啡優惠，早餐時段上午十點半前咖哩豬排堡搭配大杯冰紅茶原價85元，優惠價69元。也同步推出咖啡優惠，2/7開工日當天享大杯摩斯咖啡買一送一優惠，更連續兩週2/8-2/20大杯摩斯咖啡第二杯只要10元，摩斯漢堡加油打氣，帶給消費者從早到晚滿滿的能量。

摩斯漢堡甜點新品「可頌鯛魚燒」即日起全新上市，有卡士達與紅豆兩種口味，為日本直送的國民美食，特製多層次可頌麵衣，充滿奶油香氣，分別灌注手工卡士達與鬆軟紅豆，每一口都能品嚐到富有層次的可頌外皮與香濃內餡，可頌鯛魚燒卡士達及紅豆口味售價75元，套餐加購價70元，2/28前加碼推出春節好禮，可頌鯛魚燒6入搭配濾泡式咖啡6入原價660元，優惠價600元。

另外，摩斯的「長崎蜂蜜蛋糕」原味及抹茶口味經典回歸，運用「牛蒡餅本舖熊屋」長崎蜂蜜蛋糕的製法，是由葡萄牙秘傳，承襲8代、250年間的「平戶Castella」製法，經日本職人手藝烘烤、嚴選最上等的原料、用心所製成的夢幻逸品，全新上市抹茶風味採用以出產茶葉聞名的日本長崎縣東彼杵郡之茶葉，精挑細選最上等的茶葉製作，該茶葉也曾經得過日本茶競賽獎項的肯定，有著極上的高品質，長崎蜂蜜蛋糕原味及抹茶口味售價600元，春節優惠加贈玄米煎茶5包，是年節送禮的最佳選擇。

萬事如意迎新年，摩斯漢堡即日起推出眾多新春好禮，MOS蛋捲禮盒售價400元，春節優惠價350元，採用上等麵粉、雞蛋、奶油等材料製作而成，口感酥脆、蛋香濃郁，芝麻、咖啡、土雞蛋三種口味組成特色禮盒，在春節獻上最溫暖單純的美味祝福。MOS堅果禮盒售價750元，春節優惠價700元，無添加、非油炸、重視保鮮，原豆低溫烘焙，保留營養價值、天然原始新鮮果香。巧克力達克瓦茲10入禮盒原價550元，優惠價500元，蒟蒻禮盒包含檸檬、葡萄、柳丁、蓮霧口味原價600元，優惠價450元，還有更多新春優惠組合，讓顧客有多樣選擇。