新北市三峽區五寮里13、14鄰道路為筍農進出重要道路，因去年6月豪大雨造成路基流失、路面損壞及道路邊坡土石崩落，影響道路通行，為避免災害擴大影響安全，新北市農業局進行現地勘災及設計工作，近日完成災害復建工程，工程經費約878萬元。

農業局表示，三峽區五寮里13、14鄰原道路缺乏擋土及安全設施，農業局改善部分損壞路段、重新鋪設路面，並針對道路部分排水不良情形設置截水溝及道路側溝等排水設施改善道路排水，且於道路上下邊坡設置擋土牆及安全護欄，避免土石再次崩落，施工期間因山區道路狹小，為確保用路人安全，須兼顧作好工區交維管制及保持周遭環境整齊，施工團隊克服山區道路狹小及假日人潮車潮施工上的問題，共改善約480公尺長的破損路面、設置約240公尺長的擋土牆及285公尺長的安全護欄，維護農民運送產品及進出農地的行車安全。

五寮里長王金生表示，豪大雨造成道路邊坡崩塌損壞，市府團隊積極進行復建工作迅速完成農路改善，給了當地農民一條安全安心通行的道路。

農業局長李玟表示，五寮里13、14鄰道路是為五寮里重要筍農運輸道路，農業局將持續協助當地農民改善農路維護筍農生計，給所有用路人更安全的通行品質，讓農產運輸更安心。