大陸發改委網站今(26)日發佈《關於深圳建設中國特色社會主義先行示範區放寬市場准入若干特別措施的意見》，在科技、金融、醫療、教育文化、交通以及其他領域等6大方面，推出24條放寬市場准入特別措施，持續推動放寬市場准入，牽引帶動粵港澳大灣區在更高層次上推進改革開放。

在科技領域，包括了創新市場准入方式建立電子原器件和積體電路交易平台、放寬數據要素交易和跨境數據業務市場准入等5條舉措。

在金融領域，共有4條，包括提升農產品供應鏈金融支持能力、推動深港澳地區保險市場互聯互通、提升貿易跨境結算便利度等舉措。

在醫療領域，包括放寬醫藥和醫療器械市場准入限制、試點開展互聯網處方藥銷售、優化人類遺傳資源審批准入服務、放寬醫療機構資質和業務准入限制4條。

在教育領域，包括支持深圳高等教育和職業教育改革發展，優化網路遊戲、視聽、直播領域市場環境2條。

在交通領域，共4條，包括優化郵輪遊艇行業發展市場准入環境、統一構建海陸空全空間無人體系准入標準和開放應用平臺、放寬航空領域准入限制、支持深圳統一佈局新能源汽車充換電基礎設施建設和運營。

其他領域共5條，包括完善深圳珠寶玉石行業准入體系、放寬通信行業准入限制、優化養老托育市場發展環境等。