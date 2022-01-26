農曆過年將至，面對本土疫情多點爆發，返鄉潮是否會使疫情升溫備受關注。民眾黨立委蔡壁如也問，政府準備好了嗎？而她也建議民眾，春節期間一起落實「防疫新生活」。

蔡壁如今（26）日在臉書表示，過去一個月來，Omicron在台灣蔓延，本土病例驟增但多為輕症，僅有極少數中重度以上的案例，但社區感染有數個案例找不到感染源與傳播鏈，再加上第一線人員人力吃緊，醫療量能將是一大隱憂，指揮中心是否已經做好Omicron流感化的應對措施？面對Omicron，國人要如何在疫情控管、醫療量能、經濟衝擊等方面間尋求平衡，心態上如何學習與病毒共存，將是台灣當前應對疫情最大的挑戰。

「春節連假防疫新生活不放假」，蔡壁如建議大家在春節期間一起落實防疫新生活，可以透過電話拜年、發送數位電子紅包、視訊圍爐等方式，在享受年節氣氛的同時，也不忘保護自己與家人、朋友的健康。

民眾黨立委蔡壁如。（資料照／黃世麒攝）

蔡壁如也提到，目前一劑疫苗接種率已達8成，但民眾還是會擔心有染疫風險；而台北市政府與CECC（中央流行疫情指揮中心）先後提出疫苗護照的規劃，然而從法國、芬蘭等國外的經驗來看，疫苗護照的推動有支持也有反對的聲音，為降低社會分岐，她呼籲指揮中心能盡早提出具體相關規劃，與民眾充份溝通，讓民眾安心，達到社會共識。

蔡壁如也認為，疫苗選擇權應該被尊重，顧及全體國民健康，聆聽民眾的聲音。而在疫苗達到群體免疫力情況下，無論政府採取清零或病毒共存，期望台灣能夠繼續挺過這次Omicron疫情，也應該隨著疫情環境變遷，調整防疫策略。