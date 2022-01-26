生產製造「蘋果西打」的大西洋飲料公司前總經理孫幼英，在不清楚218萬瓶問題產品汙染來源情況下，指示員工以目視篩檢，將無雜質的產品重新封膜出貨，台灣高等法院二審維持一審判決，判孫女6月徒刑，得易科罰金定讞。

檢方指控，大西洋飲料平鎮廠一號生產線混合槽內壁，2018年間出現裂痕，導致內外壁間包溫棉孳生黴菌而發生交叉汙染，致使許多民眾飲用後出現腹瀉等不適情形，在2018年7、8月間不斷有客訴湧入大西洋飲料公司。

不過，大西洋飲料未能確定並清除一號生產線明確汙染源之前，持續以一號線生產產品，總計2018年7月生產17萬1931箱、8月生產13萬3273箱、9月生產5萬8821箱，總計共生產了218萬4150瓶遭到汙染的蘋果西打，但退換貨僅12萬515箱又4瓶，仍有146萬1056瓶問題蘋果西打恐被消費者喝下肚。

離譜的是，孫幼英及平鎮廠黃姓廠長無視退回產品恐有遭到汙染可繼續變質之虞，竟命員工以「目視」方式篩選回收產品後，再將這些「篩選良品」重新封塑膠膜出貨，直到9月28日才全面停供檢修並陸續回收遭到汙染的產品。