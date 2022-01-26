單筆滿500元至11樓客服中心出示購物節登入畫面，有機會抽價值2萬4486元的101景觀超豪華客房房。(遠百提供／蔡依珍桃園傳真)

過年連假開跑，為滿足消費者摩拳擦掌購物慾望，桃園遠百於1月28日(五)至2月16日(三)期間推出「新春報喜 福虎生豐」檔期，遠百APP會員百貨服飾單筆滿5000送450(非遠百APP會員送350)，14大銀行刷6000送100，數位3C／APPLE／MUJI則推出12大銀行單筆分6期刷10000送500，享5％回饋。此外，2月6日(日)前特別加碼，保健器材／小家電單筆5000送500，大家電單筆滿10000送1000，年節採買回饋多。

桃園遠百自2月2日(三)至2月5日(六)財神爺駕到，太陽寶寶與財神爺期間每日早上11：00起，在1樓大門口日日送限量發財金，首日【台南鹿耳門天后宮-通寶歲錢(2／2)】、【嘉義文財殿-發財金 (2／3)】、、【南山福德宮烘爐地-發財金(2／4)】、開工送【歲次壬寅-虎年金幣(2／5)】，為新的一年祈福財源滾滾。

歲末至過年期間桃園遠百也與台北遠東香格里拉及桃園購物節合作，除了即日起至1月31日全館單筆滿500元，至11樓客服中心出示購物節登入畫面，有機會抽價值2萬4486元的101景觀超豪華客房房1名、或每晚價值2萬2176元的尊榮房3名。桃園遠百臉書粉絲團於2月2日(三)至2月15日(二)期間，將舉辦留言抽101景觀超豪華客房活動，加碼再送出遠東CAFÉ午晚餐券(價值1848元／客)共10名，讓桃園遠百粉絲吃好住好虎虎生風過好年。