2014年北市信義區SPARK夜店殺警案，被判刑10年6月確定的被告李聿鈞，另於2018年與林明杰在北市中山區Ｗ會館持開山刀殺人，李、林2人案發後潛逃大陸，其中李在大陸又犯案被公安逮捕入獄，刑事局去年12月透過兩岸共打將李、林押解返台歸案，台北地檢署26日依殺人罪起訴李、林2人。另李因殺警案已入監服刑。

信義警分局刑警薛貞國2014年在SPARK夜店遭76名黑道分子持棍棒、紅龍柱圍毆送醫不治，其中涉案被告李聿鈞被判刑10年6月確定。

但李男在北檢發監前夕，於2018年間與林明杰在台北市中山區林森北路Ｗ會館持開山刀、棍棒、漆彈槍砍殺林姓被害人，死者左頸、手腳動脈都被砍斷，當場血流過多死亡。

事後李、林2人偷渡前往大陸四川省，遭北檢依殺人罪通緝，其中李男又大陸因涉刑案遭公安逮捕入獄，刑事局掌握李男在大陸服刑情資，於去年12月28日李男在大陸服刑期滿後，刑事局兩岸科循「兩岸共打」模式，搭乘華航班機到四川省成都市雙流國際機場押解李、林2人返台歸案，北檢今起訴2人。