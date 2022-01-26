台東市富岡港區25日晚間驚見不明油汙，海巡署東部分署第一三岸巡隊立即協助清除。（海巡署東部分署第一三岸巡隊提供）

台東市富岡港區25日晚間驚見不明油汙，海巡署東部分署第一三岸巡隊立即協助清除。（海巡署東部分署第一三岸巡隊提供）

台東市富岡港區25日晚間驚見不明油汙，海巡署東部分署第一三岸巡隊立即協助清除。（海巡署東部分署第一三岸巡隊提供）

台東市富岡港區25日晚間20時30分貨輪碼頭有面積60平方公尺的不明油汙，海巡署東部分屬第一三岸巡隊伽藍安檢所安檢人員巡視發現後，立即通報加派人力處置，在2小時內清除完畢；同時請台東縣環保局及海洋保育署協助處理，避免危險及影響附近海域生態。台東縣環保局初步勘察後表示，暫未發現附近船筏漏油，詳細情形仍有待釐清。

第一三岸巡隊指出，伽藍安檢所安檢人員執行港區巡邏時，行經貨輪碼頭發現港區水面上遍布重油油花汙染港區情形，旋即通報同仁攜帶除汙設備，派出小艇運用吸油棉條攔阻油汙擴散，經人員緊急處置在晚間22點30分將該區油汙全數清除。

據了解，汙染面積約60平方公尺，海巡人員同時也通報台東縣環保局及海洋保育署第十工作站派員至現場瞭解情況，據環保局初步了解，暫未發現附近有漏油船筏。

海巡署東部分署第一三岸巡隊呼籲，民眾若於海上或港區有發現任何危難及汙染情事，歡迎隨時撥打118服務專線或透過各地區漁業廣播電台通報，海巡單位將即時提供救難及支援服務。