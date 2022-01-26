國民黨立委林奕華今開記者會爆料「妞新聞」集團積欠破千萬勞健保、退休金等款項，年關將近，員工有苦無處訴。林奕華呼籲政府，年關將近，希望政府立即檢討現行勞健保、勞退金欠費通知機制，防止惡老闆違法挪用、侵佔員工勞健保、勞退金。

林奕華指出，妞新聞集團轄下有妞時尚股份有限公司、牧恩藝術有限公司、華人健康傳媒股份有限公司等三家關係企業，三間關係企業的登記負責人均為王憲邦。但妞集團卻從104年起，違法挪用員工按月扣繳的勞健保、勞退金等。

林奕華指出，目前已知受害勞工高達39人，推估總額高達新台幣1700萬元，造成許多勞工申請育嬰留停、喪葬補助、失業給付等相關津貼受阻。年關將近，林奕華呼籲政府要硬起來，從寬認定，不應該讓惡老闆違法劣跡影響勞工權益。

林奕華說，勞動部、衛福部對相關企業催繳規定，並不會副知勞工，才會造成員工以為已按月繳納，實際上卻是被雇主違法挪用、侵占。林奕華強調，台灣的產業主要集中在30人以下的中小企業。多數員工也只會知道公司每個月會依法從個人薪資中預扣勞健保及相關勞退金費用，但勞工卻無法知悉公司是否確實將相關預扣金額上繳勞動部、衛福部，造成公司違法挪用、侵佔勞工相關費用高達超過30個月以上，員工卻完全被蒙在鼓裡的情況。

陳情代表A表示，妞新聞從104年開始就未繳交勞健保、退休金，有員工短少退休金甚至高達30幾個月，幾年前併購dpi雜誌、合資華人健康網，所有員工勞健退更是從接手後就沒付，讓人懷疑就是累犯。

陳情代表B表示，妞新聞已經大規模積欠很多款項，不只勞健保、退休金，廠商款也欠一堆，光是合作的網紅被欠款的就超過百名，累計金額超過百萬元，約定的時間到了一再跳票，期間還找不到人聯絡，這種情況如果公司要惡性倒閉也不無可能。

陳情代表Ｃ表示，無論是簽合約，或是勞資調解會已經做成決議的紀錄，王憲邦都未按約定時間支付，而且從不主動聯絡，追問老闆勞健保、退休金時也回以「這公司會處理，你們不用管」，但如果公司會處理，還會積欠到現在上千萬的巨額債務嗎？眼睜睜看著自己列印出來退休金紀錄，空白了三十幾個月，憑什麼我們不能管？態度真的非常惡劣。