亞東醫院新北市亞東醫院今（26）日傳出2案確診個案，上午亞東醫院主動發出聲明，說明醫院是在對院內進行第三輪篩檢時驗出住院的陽性病患，研判是病患兒子先染疫，但仍需疫調確認。

亞東醫院表示，因應本土疫情升溫，亞東醫院持續落實定期環境清消與篩檢，並於本周一（1／24）起，院內比照三級警戒規格防疫，除加強院內實名制與相關防疫措施，更進行嚴格篩檢政策，亞東醫院全院員工每周普篩超過5000人次已經進行第三輪都是陰性，本周更對住院超過7日病患進行篩查，正於此輪篩檢中，驗出1名陽性病患（Ct值22），緊急篩檢家屬、同病室病友與陪病人員，病房護理師等均為陰性，因為全院員工與周邊病家皆為陰性，僅有確診病患兒子為陽性（Ct值28），研判應為兒子先染疫後，但需要等疫調確認。希望此發現，有助圍堵病毒擴散的可能性。

亞東醫院指出，此病患與之前染疫護理師為不同樓層不同病房，亞東會配合疫調，繼續進行相關檢測、清消作業。善盡職責提供社區一個安全的就醫和工作環境，並維持醫療量能。

亞東醫院強調，為了帶給台灣人民靜好的生活，亞東醫院全體齊心抗疫，我們會保持謙卑的態度和持續優化防疫作為來面對病毒。