俄羅斯與西方國家就烏克蘭問題出現緊張態勢之際，讓投資人盯住美元，而歐元則在周二跌到近一個月低點。聯準會預計在周三稍晚公布其收緊貨幣政策的計畫細節。

西方國家加緊應對俄羅斯對烏克蘭採取的軍事行動。俄羅斯指出，8500名美國士兵在局勢升高而佈署到歐洲之後，俄國正以極大關注度觀察。

北約周一表示，將讓部隊處於待命狀態，並增派船隻和戰鬥機，以應付俄羅斯在烏克蘭邊境的增兵。

俄羅斯的盧布周二彈升至1美元兌78.62盧布，而前一天則跌到近14個月低點。

瑞信外匯策略主管Alvise Marino說，烏克蘭衝突讓歐元和歐洲曝險，特別是在能源供應方面；但是美元的走強更多的是與聯準會收緊政策有關。市場原先以2022年升息1次來定價，現在則以4次升息來定價，這是過去3個月美元走強的主要動力。

BDSwiss控股投資研究主管Marshall Gittler說，美元走強表明美元仍是終極的避險貨幣。美元不僅是在避險期間上漲，也在聯準會收緊貨幣的預期稍消退時上漲。

分析師對此次會議的看法好壞參半，德意志銀行指出，未來幾個月可能會出現鷹派，今年加息可能多達6、7次。

但荷蘭ING集團的分析師表示，如果聯準會的資產負債表縮減(縮表)能大大推動政策正常化，那可能會降低對加息次數的預測。

市場預計美聯儲在3月會議將收緊25個基點，之後在2022年再升息3次，這也在聯邦基金期貨的定價上充分的反映出來。

瑞士法郎兌歐元匯率下跌0.29%，至1歐元兌1.0379瑞郎，略低於最近創下的1歐元兌1.0298瑞郎的2015年以來最高點。