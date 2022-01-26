中租-KY(5871)受惠旺季放款成長強勁，2021年第四季自結歸屬母公司稅後淨利56.15億元，每股盈餘（EPS）估約3.87元，雙創歷史新高。累計全年合併營收721.59億元、歸屬母公司稅後淨利216.43億元，每股盈餘14.8元，三者全數改寫歷史新高。

中租-KY股價13日觸及273.5元的近3個半月高點，隨後一路走跌拉回，25日下探240.5元的近2月低點。今（26）日表現止跌回穩，開高後走揚3.69％至253元，早盤維持逾2.5％漲幅。三大法人近期持續偏空操作，本周迄今合計賣超1573張。

中租-KY公布2021年12月自結合併營收66.87億元，月增4.26％、年增22.87％，連3月改寫新高。歸屬母公司稅後淨利17.25億元，雖月減6.78％、降至近10月低點，仍年增達16.47％，每股盈餘1.19元，雙創同期新高。

合計中租-KY去年第四季自結合併營收193.9億元，季增5.9％、年增達22.12％，連4季改寫新高。歸屬母公司稅後淨利56.15億元，季增1.57％、年增達25.33％，每股盈餘3.87元，雙雙改寫歷史新高。

累計中租-KY去年全年自結合併營收721.59億元、年增21.32％，歸屬母公司稅後淨利216.43億元、年增達28.4％，每股盈餘14.8元，全數改寫歷史新高。投顧法人指出，以各地區營運狀況觀察，台灣、中國大陸及東協地區獲利分別年增26％、45％及68％。

投顧法人指出，中租-KY去年第四季獲利季增2％，主要受惠業務成長動能轉強，帶動營收季增6％，以及費用成本率維持不變。全年獲利再創新高，主要受惠主要市場業務動能持續成長帶動營收成長，且資產品質穩定、整體預期信用損失下降。

投顧法人表示，中租-KY去年第四季營收表現優於預期，但每股盈餘略低於預期約0.2元，推測可能是年底前員工獎金增加，使得費用成本率提高，或是較高的提撥準備金所致，全年營運表現仍符合預期。

展望後市，投顧法人認為，中租-KY近期股價修正主要是受升息預期影響，尚未看到任何證據顯示將轉化為兩岸租賃業務成長趨緩和信貸展望惡化。認為就目前股價本益比而言，即使成長後市趨緩，仍未看到明顯下修空間，維持「買進」評等、目標價300元不變。

另一家投顧法人則相對看守，認為中租-KY今年放款目標將維持成長10～15％不變，但因獲利年增率將明顯縮減且趨勢向下，且過去盈餘配發率維持約45％，推估殖利率僅約2.5％、且再發股票股利將稀釋每股盈餘，故維持「中立」評等、目標價260元。