台中市74歲卓姓婦人，因兄嫂早逝，其姪子日前落入詐騙集團陷阱，24日卓婦至銀行欲匯款給詐團行員報警，員警以婦人手機回撥「這我阿姨電話，你叫啥名？」，對方支支吾吾，嗆警說要向警察申訴，員警立馬回「我就是警察啦！」向詐團喊話「這我阿姨啦，你說你姑姑，那我就是你大哥，你叫一聲大哥來聽跨麥！」對方急掛電話，成功阻詐。

警方指出，當時卓姓婦人向行員表示欲匯款30萬元，並說這筆錢是要匯給有急用的姪子，行員協助填寫匯款單時關懷慰問，卻發現收款人與婦人姪子姓名不符，立即報警處理，婦人心急表示姪子投資失利急需用錢，黃員一聽立刻發現這是典型的「猜猜我是誰」假冒親友詐騙手法。

警方表示，她向員警說幾天前有接到姪子電話，並表示電話中就是姪子的聲音沒錯，員警要婦人回撥姪子電話求證。最後真的遇到詐騙集團，員警分析此為常見的詐騙手法，並告訴婦人「就算是姪子借錢也應該要親自來向你拿，親口跟你說聲謝謝才對」成功保住積蓄。

台中市警第二分局長陳家銘表示，與四大行業共組「阻詐連線防護網」，攔阻件數較以往增加1倍，攔阻金額達1千5百餘萬，不斷滾動式調整勤務模式與查緝方向，查緝車手到案數提升4成，車手ATM提領件數下降5成，守護民眾荷包不遺餘力。