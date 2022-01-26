藝人張庭近幾年與丈夫林瑞陽一同在大陸創立微商事業，近期卻涉入傳銷疑慮而傳遭到大陸當局查扣並凍結資金，好不容易經營起來的事業帝國瞬間瓦解，也讓「傳銷」在大陸成為敏感話題。沒想到近日又傳出一名因「借精生子」聞名的大陸女模也以類似的手法賺進大筆鈔票，在網路上引起熱議。

現年33歲的大陸女模李雪珂，日前接受採訪時表示，自己為了打破大眾對於單身女性生育的刻板觀念，4年前曾遠赴泰國進行「借精生子」製作試管嬰兒，並陸續生下3名混血寶寶，她還為了證明自己能給小孩滿滿的愛與安全感，並提供孩子好的環境、養大成人，不僅每個月砸下10萬人民幣（約新台幣43.8萬元）請3位阿姨照顧，幼稚園一年的花費就超過100萬人民幣（約新台幣438萬元），引起網友熱烈討論。

不料，25日李雪珂也遭到網友挖出她能負擔3名孩子龐大的經濟壓力，也是因為從事傳銷事業，網友還在文中貼出「超模冠軍出身的李雪珂，是菏澤凱萊希模特學校校長，恩熙（北京）生物科技有限公司CEO。已擁有1萬直系代理人，2萬粉絲」的資料，忍不住質疑「她的經營模式會不會第二個張庭？」。

接著網友還提到，李雪珂在2013年時就開始進口泰國的商品，並利用微商的方式販售，平均一個月可以賺進40~60萬人民幣，成立專業團隊後第一個月就收到匯款至少2000萬人民幣（約新台幣8770萬元），驚人收入讓不少人大感驚訝，紛紛留言「這該查了吧」、「感覺是一樣的套路」、「稅務應該關注一下」。