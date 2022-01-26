今天是農曆十二月廿四日，是祭祀灶神的送神日，亦是「過小年」的日子，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬牛、虎、蛇、豬、雞的人送神日吉運降臨，屬蛇人趕快聯繫朋友，將有意想不到的收穫。

▍1.生肖牛

屬牛人送神日有「食神坐比」的吉運，運氣是比較好的，人際關係和諧，很得人心，能受到矚目。做事有條理，講效率，幸運的屬牛人會得伯樂看中，將來會得到一個好前途。財運也非常不錯，易得富貴，非常吉利。

▍2.生肖虎

屬虎人送神日有「祿馬同鄉」的大吉運，非常幸運，喜從天降。在春節假期前，最後一個工作周，可把握良機加倍努力，必能讓事業邁上一個新台階。求財輕鬆，會發現許多賺錢良機，讓錢生錢，好運持續不斷。

▍3.生肖蛇

屬蛇人送神日有「三合貴人」、「傷官生財」之吉運，在這天趕快聯繫朋友，容易得到貴人指點。做起事來游刃有餘，會有很大的突破和進展。得財輕鬆，福運滿滿，會有滿意回報。心裡非常開心，整個人充滿精神，越來越年輕了。

▍4.生肖豬

屬豬人送神日有「官印相生」之大吉運，能得到福神的庇佑，生活輕鬆無壓力，健康運好，適合享受家庭的溫馨。好運勢非常利於事業和學業，會在人群中脫穎而出，成為焦點。女性桃花運非常優質，真命天子出現，愛情無比美好。

▍5.生肖雞

屬雞人送神日有「三合貴人」扶持，吉星閃爍，各方面都順利無比，人氣高，人緣越來越好。屬雞人有主見，有能力，遇事會得大家的讚同，可大放異彩。人旺氣場強，財運也跟著步步高升，財神爺照臨，會發現許多賺錢良機。

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