身障女年前換新鈔慘摔員警即時協助幸無礙。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市一名患有肢體障礙的蘇姓女子，26日上午趁著好天氣，獨自騎乘身障機車前往銀行換取新鈔，當她準備從機車移動至輪椅時，沒想到一個重心不穩，居然從機車直接摔到地上，當場倒地動彈不得，恰巧員警巡邏經過，即時協助救護，這才結束一場虛驚。

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，家住中壢區的50歲蘇姓女子，26日上午趁著難得的好天氣，獨自騎乘身障專用機車至銀行換取新鈔，沒想到在移動至輪椅的過程中，不慎從機車上摔落，當場倒地無法動彈，路過的行人見狀，嚇得不知如何是好。

幸好宋屋派出所巡佐劉明有及警員盧冠維巡邏經過，見到路人佇足圍觀，直覺有異，立即停下車輛上前查看，果然發現蘇女倒臥在地，面露痛苦，不斷哀嚎，為避免擅自移動傷者造成更大的傷害，員警當機立斷，立即通報消防局協助救護。

所幸初步檢查蘇女僅有左手及頸椎扭傷，經緊急送醫救護，並無大礙。蘇女的家屬接到警方通知趕到醫院，見到母親平安無恙，頻頻向警方道謝並表示，因為年節將至，所以母親趁著難得放晴的好天氣，獨自至銀行換取新鈔，沒想到卻發生如此意外，所幸員警處置得宜，才未造成更大的傷害。