新北市樹林地區高齡長者去年達到2萬5411人(占樹林區13.97％)，樹林警分局分析去年度樹林地區A1類交通事故年齡層，高齡者占7成，顯見高齡者為交通安全重要宣導族群，考量到高齡者較不善於使用臉書、LINE等社群軟體，樹林警分局特別採用復古「放送頭」交通安全宣導，喚起年長朋友們年輕時的回憶。

樹林警分局表示，樹林屬於半都會城市，仍帶有民風純樸的風氣，這次透過員警駕駛巡邏車的方式，結合車上擴音器，仿傳統「放送頭」廣播主動向採購年貨民眾進行播放酒後不開車、喝酒找代駕等交通安全宣導及防竊、防詐騙等重要資訊等，透過專業且甜美的聲調，提升民眾願意駐足了解宣導內容，提升交通安全宣導成效。

樹林警分局長趙家輝表示，樹林區「傳統市場」為市民主要購物買菜的處所，春節連續假期前夕，更是年貨採購旺季，預期將湧入大量採買人車潮，透過放送頭廣播向民眾宣導，將會讓民眾有耳目一新的感覺；此外，分局也商請轄內大型賣場家樂福、秀泰生活樹林店、樹林興仁花園夜市等協助播放宣導錄音檔；並透過知名廣播電台不定時播放宣導錄音檔，並請轄內各里長透過里辦公室廣播系統放送，讓民眾歡度一個快樂歡喜的春節。