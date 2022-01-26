國際貨幣基金組織（IMF）在最新發佈的《全球經濟展望報告》（WEO）中，將2022年全球經濟增速預期下調0.5個百分點至4.4％，並全面調降了各大主要經濟體今年的增速預期。

IMF將美國2022年經濟增速大幅調降1.2個百分點至4％，在所有發達經濟體中的調降幅度最大；IMF還同時調降了多個新興和發展中經濟體今年的增速預期。將中國2022年的增速調降了0.8個百分點至4.8％。

IMF表示，進入2022年，全球經濟形勢比IMF此前預期的更糟，全球面臨多個下行風險。隨著Omicon毒株的出現導致新增病例上升，各國已經重新實施限制令；不斷上漲的能源價格和供應鏈中斷導致了比預期更高、更廣泛的通膨，尤其是在美國以及許多新興和發展中經濟體。

此外，隨著發達經濟體提高利率在即，全球金融穩定以及新興和發展中經濟體的資本流動、貨幣和財政狀況可能會面臨風險，尤其是部分經濟體過去兩年債務水準有增未減。其他全球風險還包括地緣政治緊張局勢持續、氣候問題導致發生重大自然災害的可能性上升。