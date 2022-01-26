中國國家統計局網站26日消息，大陸國家統計局社科文司統計師張啟龍解讀，2021年中國科技創新能力持續增強，全社會研究與試驗發展（R＆D）經費投入保持較快增長，R＆D經費與GDP之比持續提升。2021年R＆D經費投入達2兆7864億元（人民幣，下同），比上年增長14.2％，增速比上年加快4.0個百分點，延續了「十三五」以來兩位數的增長態勢。按不變價計算，R＆D經費增長9.4％，高於「十四五」規畫提出的年均增長不低於7％（不變價）的預期目標，實現良好開局。

張啟龍分析，一、R＆D經費較快增長，實現「十四五」良好開局：

2021年中國經濟持續穩定恢復，創新動能有效增強，促進R＆D經費增長。企業研發費用加計扣除、改革科研經費管理和專案管理等激勵政策不斷完善及落實到位，進一步激發了R＆D主體投入熱情。初算結果，2021年中國R＆D經費投入達2兆7864億元，比上年增長14.2％，增速比上年加快4.0個百分點，延續了「十三五」以來兩位數的增長態勢。按不變價計算，R＆D經費增長9.4％，高於「十四五」規畫提出的年均增長不低於7％（不變價）的預期目標，實現良好開局。

二、投入強度再創新高，接近OECD國家平均水準：

2021年中國R＆D經費與GDP之比再創新高，達到2.44％，比上年提高0.03個百分點，已接近OECD國家疫情前2.47％的平均水準。世界智慧財產權組織2021年發布的全球創新指數（GII）顯示，中國科技創新能力在132個經濟體中位列第12位，較上年再提升2位，穩居中等收入經濟體首位；自2013年起，中國排名保持持續穩定上升勢頭，9年間提升了23個位次。

三、基礎研究占比提升，原始創新取得新進展：

2021年中國R＆D經費中基礎研究經費為1696億元，比上年增長15.6％，增速較上年加快5.8個百分點，恢復到疫情前兩位數的增長水準。基礎研究經費占R＆D經費比重達到6.09％，比上年提高0.08個百分點，扭轉了上年因疫情影響占比下降的局面。大陸國家高度重視基礎研究，2021年中央財政本級預算中基礎研究支出比上年增長10.6％，有力支撐基礎研究的開展；當年編制完成重組國家重點實驗室體系方案，加快建設國家實驗室，在空間探測、核子物理、量子科學、生物工程等多個原始創新領域取得新突破。