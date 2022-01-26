苗栗縣長徐耀昌25日也宣布，即日起夫妻進行試管嬰兒補助加碼2萬元，每年提供50個名額，來減輕不孕夫妻求生育經濟負擔。

全台少子化，尤其苗栗生育率創新低，根據內政部統計，苗栗縣平均每千人生5人，低於全國平均每千人生7人，從2014年6004新生兒逐年下降，到去年2021僅剩2652個新生兒，7年間足足少了一倍多的新生兒。

苗栗縣政府鼓勵年輕人生育，今年元旦起生育津貼從8800元提高到1萬元，同時為體恤不孕夫妻求子不易，縣府衛生局也編列一百萬元經費，即日起加碼補助，每人每年可領2萬元補貼。

衛生局保健科長廖秀慧說，中央目前針對試管嬰兒補助，首次申請可領10萬元，39歲以下婦女每胎再度申請，可領6萬元補助，最多補助6次，40到44歲每胎則最多補助3次。

她表示，除了中央相關補助，縣府加碼推出「幸福苗栗 好孕來」方案，只要已婚婦女、或丈夫設籍苗栗，接受人工生殖醫療院所療程結束後3個月內，把相關文件資料掛號郵寄到衛生局，就能領到排卵藥物和胚胎植入費用補助2萬元。

今年37歲的劉姓婦女說，她跟先生10年前嘗試過自然懷孕，但努力了一年沒消息，後來夫妻投入工作，最近幾年想規畫生小孩，去開始試管嬰兒療程，每次價格約10多萬元，能加碼補助對他們來說也是小確幸。