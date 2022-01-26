大慶證券於今（26）日正式更名為「美好證券股份有限公司」，英文名稱定為「GOOD FINANCE SECURITIES CO. LTD.」，美好證券董事長黃谷涵表示，作為一個金融工作者，這二十多年來，看到99％的人都想追求富裕，但過程中卻放棄很多的美好。這提醒我們「該追求的不只是富裕，而是美好，富裕只是工具」，全新品牌名稱將更貼 近公司核心價值並強化發展願景。

2018年起，大慶證券經歷接棒改革，全面重啟創新。過往的大慶證券，經紀與融資融券為生意的第一組引擎，在改革中，加入了更多引擎：第二組自營投資的引擎、第三組金融產品的引擎、第四組科技產品的引擎。每一顆引擎建立的速度不一，正開啟以長期為目標，生生不息、正向循環的飛輪。

2020年，公司推出第一個自產、自製、自銷的財富管理產品，至今客戶託付管理的金額超過 30億元財富管理規模從0到30億元，只是一小步。美好金融鎖定目標「未來三年，將是百億元級別的財富管理規模。」

隨著改革初見成效，企業體質轉變，黃谷涵認為：新的品牌名稱「美好」，更能真正代表我們。從事金融業的這些歲月中，他覺得金融業不缺聰明人，市面上的金融產品推陳出新，他不斷的自問：這世界為什麼需要金融？金融在社會上扮演什麼樣的角色？金融如何讓世界變得更美好？

黃谷涵慢慢找到答案：金融是實現夢想的工程技術，不論是母親支持孩子求學的用心，夢想家想創辦事業的熱情、慈善家想為社會蓋醫院和學校的善心，金融都能成為他們強大的後盾，滋養出更多社會的美好。我們期許自己是一個美好的金融，滋養出各種美好的可能性。

負責操刀美好金融品牌創新的創新長羅申駿，為品牌理念定位：「以人出發，乘載理想，守護美好」，在品牌 Logo 的設計上，賦予人的各種姿態想像，並囊括「美」的文字結構，由此帶出美好金融最根本且重視的價值--「人」。

羅申駿提到，在每個人的生命旅程中，對於未來都有不同的期待與需求，金融得以運 用專業，看見人們的需求，陪伴每個人去追求他的美好的旅程，一如 Good Finance 之意：Good，不只是好，更是良善、是為客戶設想：Finance，則是透過金融配置有限資源，做最有效的運用，幫助社會創造更多價值。