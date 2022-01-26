財政部關務署表示，在疫情衝擊下，海關不受疫情影響，110年仍繳出亮眼成績，為全民用心把關，維護邊境安全。

在查緝毒品方面，海關110年度查獲361件毒品，總重量約4851.6公斤，毒品種類以2-溴-4-甲基苯丙酮等毒品先驅原料3015.3公斤及愷他命755.1公斤為主，運輸途徑以空運一般貨物2113.2公斤居多。

在查緝私菸部分，110年度查獲菸品88案、224.1萬包，其中217.6萬包為海運一般貨物查獲之自創品牌菸品（俗稱白牌菸）。

另針對非洲豬瘟防堵，海關110年度查獲走私未經檢疫豬肉及含有豬肉製品725件1077公斤，走私途徑以郵包569件、580.6公斤為大宗。另為嚴查非洲豬瘟疫區進口海空運快遞貨物，110年執行9次專案查緝，共查獲407筆違規案件。

適逢農曆年節前夕，海空運通關迎來高峰，關務署也呼籲國人遵守規定，切勿以身試法，以免誤蹈法網，並請民眾告知境外親友返鄉時，相關違禁物品絕對不要帶回、寄回或運回台灣，海關將與各查緝機關通力合作，持續加強邊境安全管制，守護國門防線。