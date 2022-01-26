2022年新年以來受到聯準會釋放加速升息與縮表言論衝擊，美債利率大幅攀升，金融市場動劇烈，主要信用資產方面今年來表現亦全數拉回，特別股表現同樣受到壓抑，但跌幅仍較天期較長的新興市場債、投資級債來的有限，隨景氣穩健增長、收益優勢加持，特別股投資價值浮現。

投信法人表示，近期升息預期的影響下，特別股呈現區間整理態勢，但景氣復甦態勢不變，特別股因主要發行產業營運穩健，又具有高息優勢，仍可望吸引訴求穩健收益需求資金進駐，後市表現仍不看淡。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹指出，今年全球景氣穩健增長，通膨壓力促使聯準會加速貨幣政策正常化，股市震盪難免，不過鑒於景氣復甦仍是金融市場最強力後盾，短線回檔不失為中長線布局機會點，就特別股來說，發行人多為投資級，且報酬來源以收益為主，長期報酬表現穩健。

觀察2010年來累積三個月報酬率，僅在景氣危機時出現負報酬，因此在預期全球景氣持續增長下，特別股下行風險有限。近期已公布的美國大型銀行業財報，獲利多優於預期，主要發行產業基本面穩健亦有利於其發行的特別股表現。

邱郁茹認為，面對接下來升息環境，具有高殖利率特性的標的，也較能抵禦利率走升風險，觀察過往資金動向，在2017年啟動連續升息時，資金仍持續流入特別股市場，可見其收益優勢具備資金吸引力。今年來看在供給面的技術性支撐下，料近期回檔整理後仍將吸引資金回流配置，表現仍不看淡。

投資標的選擇上，仍看好大型金融與公用事業的特別股表現，可適度搭配受益景氣復甦產業，並持續關注通膨趨勢與聯準會利率政策、全球疫情發展1、地緣政治風險等。