儘管台股近來隨美股震盪加劇，但觀察近幾年台股基本上延續多頭趨勢，且繳出亮眼成績單，也連帶台股基金定期定額投資受市場青睞，過去一年不論扣款金額或人數，皆出現雙位數以上成長，顯示投資人更積極透過台股基金參與投資。

瀚亞投資表示，相較於其他主要國家股市，台股屬於淺碟型市場，但中長期趨勢向上，適合用定期定額方式來佈局。近年台股投資熱度增加，不妨挑選中長期績效優異的台股基金，以定期定額方式持續投入累積資產。

根據投信投顧公會（SITCA）統計，2021年台股基金定期定額扣款金額、定期定額扣款筆數，以及定期定額扣款人數，都較前一年大幅成長。截至去年12月底，單月台股基金定期定額扣款筆數為51.11萬筆，較2020年增加12萬筆，年增率高達32.11％；定期定額扣款人數28.8萬人，增加4.7萬人，成長幅度19.64％；定期定額扣款金額由每個月21.7億元，大幅升至30.5億元，比前一年增加40.18％。

瀚亞外銷基金經理人姚宗宏指出，第一季正好進入電子股淡季，加上去年因為拉貨潮而墊高基期，近期大盤表現空間相對有限。不過預計全球對半導體需求居高不下，整體產業成長動能樂觀，就中長期投資眼光來看，台股多頭趨勢依舊可期。

展望台股後市表現，姚宗宏認為，面對創新科技如5G、雲端伺服器、車用電子的發展，看好科技股將是今年投資重心，建議對台股有信心的投資人，可利用定期定額方式，持續投入台股市場，以達到有紀律的操作和分散投資風險。