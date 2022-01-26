為落實防疫減少群聚風險，台北市國小校長會議採線上同步與非同步方式舉行，會議以「躍升台北教育 迎向幸福未來－韌性治理 創新超越」為主軸，為後疫情時代的教育政策溝通、學校實務探討及分享回饋，會中宣布自111年度起投入5351萬元推動「元宇宙教育總體計畫」並發布「北市國民小學1年級多元評量實施說帖」，引導學校營造創新未來的教育新面貌。

教育局指出，為了讓學生即早掌握未來科技的發展趨勢，宣布自111年度開始推動「元宇宙教育總體計畫」，該計畫整合過往新興科技相關計畫與活動，投入5351萬元，透過「專業成長」、「學生學習」及「智慧環境優化」三主軸搭配「一師一載具」政策，協助教師發展元宇宙教育課程、增進學生「元宇宙」概念與知能。

教育局表示，該計畫上半年集中於教師專業成長，以教師研習及工作坊產出精緻的元宇宙教材，下學期在「學生學習」方面以鼓勵學校實施元宇宙相關課程搭配3A中心推廣活動與暑假元宇宙創作競賽，增進學生元宇宙體驗。

教育局說，110學年度第1學期公私立國小1年級期中評量採多元評量，校數有85校（占全市57.05％），期末評量採多元評量校數有30校（占全市20.13％），為強化學生主體、幼小銜接與適性學習，教育局於會中宣布「台北市國民小學一年級多元評量實施說帖」，鼓勵學校應轉化過去領域定期紙筆評量形式，透過體驗實作、遊戲參與、師生互動、同儕互評、行為觀察等多元評量形式，考察學生階段性學習成效。

在面對疫情的衝擊與挑戰下，教育局長曾燦金期勉校長，以新思維面對問題、定義問題、解決問題，並強調元宇宙時代的來臨，線上學習模式已成為一種新常態（new normal）。