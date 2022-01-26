國民黨副主席連勝文今（26）日指出，三立電視台已針對過去指控他的不實言論，正式在官網上道歉，他說，這不是自己第一次面對假新聞，也絕不會是最後一次，但面對公理與正義，他會堅持到底，永不屈服！並喊話「欺壓我者，必全力反擊！」

連勝文今在臉書表示，繼「國泰班機為等連勝文延誤」的假新聞後，三立電視台再度就其政論節目中名嘴所謂「連家兩岸醫療買辦」、「進口大陸疫苗」的不實言論，正式在官網上向他道歉。各位可以想像如果這是在選舉，等到這些假新聞澄清後，早已經選完了，傷害早已造成，而自己在2014年市長選舉，就是這樣被他們迫害，國民黨從市長到立委、到總統候選人，不知道多少人吃了這種虧。

連勝文批評，台灣最醜陋的景象，就是某些媒體人自甘墮落為綠營的官方喉舌，不顧事實、沒有職業道德，一遇到「綠」、「金」就可以完全拋棄新聞專業，化身成執政黨的鷹犬及走狗，只會擁抱綠營主旋律，變成塔綠班之聲，而亳無公信力，但最可悲的是，居然還有不少人相信這些惡質的媒體人，製造出來的各種假新聞，整日被洗腦，到最後就變成黑白不分、毫無是非判斷力的一群活殭屍。

連勝文指出，可笑的是，在這些假新聞出來時，居然還有綠營的政客如同跳樑小丑般，想要蹭新聞熱度、胡扯亂罵，不知道現在要不要也出來說幾句話？還是要等到下個假新聞才敢出來亂？「說這些政客是狗改不了吃屎，還真是侮辱了狗！」

「這不是我第一次面對假新聞，也絕不會是最後一次！」連勝文說，這就像面對竊盜慣犯，當賊偷上癮後是很難戒掉的，但難道我們只能繼續忍讓這些罪行嗎？面對公理與正義，我們堅持到底，永不屈服。