知名Youtuber「台南Josh」，昨天傳出涉嫌被新婚半年的妻子家暴，「台南Josh」驗傷後，並沒有提告家暴，也沒有要求警方向法院聲請保護令，但台南四分局仍依家暴法通報相關單位，並採不告不理原則處理，上午台南四分局證實，「台南Josh」前往育平派出所製作筆錄並對妻子提告傷害罪、毀損罪，同時委請律師申請保護令。

「台南Josh」日前傳出與妻子爆發肢體衝突、言語辱罵，妻子還在家中牆壁寫下「死媽寶」等字眼，但事後已發聲明道歉，並表示會就醫。

「台南Josh」的妻子Amber昨(25日)透過個人社群平台發表聲明，坦承自己情緒失控，必須向Josh、家人說聲抱歉，「我知道自己真的該面對醫療協助，此次事件我不會拿疾病來當擋箭牌，未來也會聽從親友的建議積極就醫」。

雖然「台南Josh」一度前往醫院驗傷，但因沒有提告家暴，但上午終於不在隱忍，在律師陪同下前往育平派出所製作筆錄並提告傷害、毀損，同時一併申請保護令，警方也依法通報相關單位。

警方強調，接獲家暴案件後，無論是否具有急迫性，都會依家暴法通報相關單位。

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