春節連假將至，不少民眾擔心在返鄉途中染疫，目前全國仍有2成民眾未施打第一劑疫苗，恐有感染風險，民眾黨團總召邱臣遠、幹事長蔡壁如今質疑，政府簽約採購2.5萬份口服藥，僅佔總人口數0.1％，呼籲政府不要因為過往防疫成績而鬆懈，及早提出防疫指引等因應措施，並提高新冠口服藥儲備量。

邱臣遠指出，截至1月23日，第三劑覆蓋率快速上升到17.26％，第二劑覆蓋率也有73.59％，理應已達群體免疫，但Omicron傳染力極高，完全沒打疫苗的民眾被感染重症，死亡率2％至4％，恐癱瘓醫療量能，目前仍有約2成民眾未施打第一劑，指揮中心應該提出誘因，說服高風險族群盡速施打第一劑疫苗。

政府目前簽約採購的口服藥2.5萬份，只佔總人口數0.1％，邱臣遠質疑，鄰近的南韓口服藥採購量佔總人口2％，是台灣的20倍，而美國採購量佔總人口7％，是台灣的70倍，指揮中心對口服藥的儲備量到底如何設定，呼籲不要像先前疫苗採購之亂，一拖再拖。

邱臣遠批評，對於5萬名沒有身份證的非法移工，中央毫無對策，更無法具體掌握非法移工疫苗施打狀況，呼籲指揮中心針對非法移工應要求地方政府設立疫苗注射站，鼓勵非法移工前往接種，才能有效控制疫情傳播。

針對疫苗護照，蔡壁如說，為降低社會分岐，呼籲中央及早提出疫苗護照的配套措施，與民眾充分溝通、降低分歧，對於消費、飲食、交通等日常行為，該如何依接種完整度來進行分流控管。

春節連假將近，蔡壁如建議民眾推行「防疫新生活，守護你和我」，透過電話拜年、發送數位電子紅包、視訊圍爐等方式，享受年節氣氛，在關心親友的同時，守護彼此的健康。