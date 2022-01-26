台東縣警局原任職成功分局李姓偵查佐，與分局某女警有感情糾紛之後分手，日前遭人爆料，女警於2020年底駕駛巡邏車執勤時，遭到李男駕駛自用車攔截，兩人發生口角衝突，事後均被調職處分。內部卻質疑李的行為疑涉強制、妨害公務罪，認為調職只是息事寧人。

李男原為資深偵查佐，在2020年底與女警交往，但李疑出現暴力行為，女警不滿要求分手，女警某次與同仁駕巡邏車外出時，李駕自用車追上後要求停車理論，2人爆發爭執。

台東縣警局成功分局2021年底接獲投訴，調查時女警坦承確有此事，但說明當時李男駕駛自用車並未攔阻巡邏車，2車是平行前進，她決定把話說清楚，雙方隔著車窗喊話，隨即自行離開，並沒有外傳妨害公務或強制行為。

成功分局進一步表示，此案發生於2020年，男女雙方均未婚，交往期間發生感情糾紛，且有施暴及騷擾行為，並於同年12月事發後，雙方協議分手，後續期間未再發生任何感情糾葛。

成功分局指出，對男警施暴行為依規定家暴通報，並對男警不當行為予以行政懲處，改調制服員警，並調整至其他分局服務；分局也持續對女方關心輔導，強調會加強機關內性別平等教育。