彰銀(2801)為強化智慧財產管理制度、提升公司治理水準，去年起擬訂「智慧財產管理計畫」、規畫相關政策，並制定短、中、長期目標，順利申請並取得台灣智慧財產管理規範（TIPS）A級驗證，致力永續發展再傳佳績。

彰銀開行已邁入第117年，服務據點遍布全球，商譽卓著。在百年發展進程中，不但已完成國內外品牌商標布局，近年來更積極因應數位金融與網路行銷發展趨勢，開發註冊可愛的柴寶和金妮形象新商標，以貼近市場。

為響應經濟部工業局「推動企業建置智慧財產管理制度計畫」與金管會「金融科技發展路徑圖」，彰銀去年起擬訂「智慧財產管理計畫」，致力數位轉型開拓年輕客群，加上積極推動Taiwan Pay，成為搶攻電子支付商機有成的金融友善銀行。

彰銀表示，此次在原有智慧財產管理制度下導入台灣智慧財產管理規範，透過計畫、執行、檢查與行動（PDCA）管理循環模式，希望建置精確的制度化管理機制及治理架構，使銀行全面掌握相關智慧財產研發、管理、維護與運用情況，以做出最佳決策、提供優質金融服務。

彰銀長期以來秉持「服務、效率、創新」的經營理念，堅守百年品牌價值、致力企業永續發展，以ESG三大面向均衡深耕為基石，積極回應各層面利害關係人關注議題，並持續提升公司治理、強化智慧財產管理，朝向成為國際性永續標竿銀行願景邁進。