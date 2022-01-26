台股今日封關，財政部長蘇建榮今日表示，台股這兩天變動，主要是美國的升息壓力還是在，過年後情況會比較明朗。

此外，俄羅斯與烏克蘭緊張情勢，會牽動到俄羅斯與歐盟的關係，東歐地緣政治值得重視，以上兩個原因，國安基金在過年期間會密切注意。

蘇建榮率財政大樓主管們除舊佈新貼春聯。他指出，受到國際因素影響，近日台股從18000多點跌到17000多點。

即便如此，蘇建榮表示，台股基本面仍是沒有問題，2021年出口年成長將近3成，經濟成長率也創10幾年新高，實體非常強勁，不過因為疫情關係，服務業餐飲業受到影響，但製造業、實體經濟還是非常良好。

外界關心，烏克蘭動盪對於國內的石油、天然氣的影響？蘇建榮認為，烏克蘭的動盪對金融業跟產業的影響比較值得關注。並且美國升息的問題，以及供應鏈與塞港會使通膨更為嚴重。

所以假使過年期間美國或者國際情勢有大幅變動，必要的時候，國安基金會在年假後、上班的第1天就開臨時會議。