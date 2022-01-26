李姓男子因駕駛汽車5年內被查獲酒精濃度超標2次，經監理機關裁罰9萬元、併同吊銷駕駛執照。但他仍繼續駕駛大、小貨車及騎機車送貨，前後違規遭罰次數達7次，罰鍰合計高達31萬餘元，執行署找上李男母親經營雜貨店，他擔心客人不敢上門秒辦分期。

家住南投縣草屯鎮李姓男子，64年次，駕酒被查獲兩次，執照被吊銷，結束在彰化市經營農產批發的工作，由於駕駛的貨車是貸款買的，9萬罰款拖欠不繳，貸款也沒錢按期繳付，貨車被債權人拖走了，只好投靠媽媽的雜貨店，幫媽媽送貨，又多達7次被查獲無照駕駛貨車、汽車和機車，共22萬元，累計罰款31萬元被移送彰化分署執行。

胡天賜表示，1月4日至現場執行，發現李男正在他母親經營的雜貨店內幫忙，他表示酒駕到丟了自己事業很後悔，因媽媽經營雜貨店生意，需要幫忙送貨，為了幫忙媽媽，才會繼續開車上路，實在是迫不得已。

李男怕執行人員再次到雜貨店來勸繳，客人會不敢上門致影響他媽媽的生意，因此即當場請求辦理分期繳納。執行人員考量他目前經濟狀況且尚具一片孝心，要求儘速至分署辦理分期手續。李男依承諾於1月10日到分署先行繳納現金1萬5000元，其餘則以每月繳納4000元分期。