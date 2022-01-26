今年228紀念日有3天連續假期，在高雄舉辦的台灣燈會也將進入尾聲，台灣高鐵公司自2月25日至3月1日規劃加班車疏運，期間加開117班次列車（南下53班、北上64班），總計5天提供844班次列車的旅運服務，1月28日凌晨0時起開放購票。

高鐵表示，依據中央流行疫情指揮中心與交通部的防疫指引，車廂內目前禁止飲食，並暫停各項推車商品販售服務，商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝得甜鹹點心各1份及瓶裝水，旅客須將餐點帶下車後再食用。

各車站內的付費區及非付費區，旅客與不特定人能保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下，可暫時取下口罩飲食。旅客進出車站及乘車時，請確實完成實聯制登記。

高鐵指出，228連假疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

2022年台灣燈會在高雄舉辦，高鐵特別於左營站設置拱門藝術裝置，外觀融合高雄流行音樂中心的六角蜂巢元素，透過俐落的線條感及兩側鏤空設計，展示出高雄城市剪影，搭配高雄知名景點彩繪地貼，呈現「搭高鐵．遊高雄．賞燈趣」主題。

高鐵公司也為賞燈旅客規劃多樣化旅遊行程，包括「高鐵飯店聯票」精選高雄在地29家優質飯店，推出訂房加購高鐵車票，享最低7折起的優惠，使用「T Express行動購票」App取票加碼再贈TGo會員點數100點；「高鐵假期」為賞燈旅客推出3條「台灣燈會在高雄」豐富行程；「高雄餐盤發見計畫」配合高雄市觀光局挑選的多家具米其林摘星實力的餐酒館，讓旅客大飽眼福之餘也大飽口福。