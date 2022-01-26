蔡英文打蔣經國牌 國台辦批：政治操弄、謀取一黨私利

蔡英文總統日前天出席「經國七海文化園區」及「蔣經國總統圖書館」開幕式，致詞時談到蔣經國堅定保台、堅決反共使中華民國能夠生存。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（26日）在例行記者會中回應，民進黨當局藉紀念蔣經國先生扭曲歷史事實、進行政治操弄、煽動「抗中保台」，其本質是誤導台灣民眾，謀取一黨一己私利。

針對蔡英文總統表示，「蔣經國堅定保台立場也是當前台灣人民最大共識」，大陸方面如何評價蔣經國？朱鳳蓮表示，蔣經國先生堅持一個中國，反對「台獨」，主張國家統一，生前曾表示，「我是台灣人，也是堂堂正正的中國人」，為兩岸關係緩和作出積極努力。

朱鳳蓮指責，民進黨一些政客在加深勾連外部反華勢力進行謀「獨」挑釁，煽動兩岸民眾敵對敵意的同時，又借紀念蔣經國先生扭曲歷史事實、進行政治操弄、煽動所謂「抗中保台」，其本質是誤導台灣民眾，謀取一黨一己私利。希望台灣各界擦亮眼睛，明辨是非，識破民進黨的險惡用心。

此外，國民黨主席朱立倫直言民進黨心口不一，前一天還在要求圖書館改名、批判蔣經國總統，認為「民進黨用對抗、戰爭，只會害台灣」。

朱鳳蓮對此表示，民進黨一些政客借紀念蔣經國先生扭曲歷史事實，進行政治操弄、煽動所謂的「抗中保台」，其本質是誤導台灣民眾。大陸方面希望台灣民眾能夠明辨是非，識破民進黨的險惡用心。