台北市副市長黃珊珊表示，案18518是房仲的客戶，本身工作是雜誌編輯，有非常多足跡，可能會傳染給別人，這一圈已經多了3個人，與士林一家3口有關的，足跡大部分搭捷運到北市3、4個區域，已匡列100多人，用餐的地方前後時間都會先匡列數量非常多，還在進行中。

黃珊珊說，我們也覺得這個案例很奇怪，因為看房時間是1月14日，但現在才發病，早上討論覺得不太對，那天感染的話，不應該24日才確診，應該5至7天就會發病，也在懷疑後面是不是有其他傳染時間，會比較謹慎，也許還有其他感染源。

另外，針對北市松山區某幼兒園老師確診，黃珊珊說，北市男房仲確診者案18375傳染給新北市蘆洲區確診案18397，然後18397去南川麵館吃麵，幼兒園老師也去過同一家麵館，懷疑在那邊感染，老師Ct值為18，曾去過兩廳院春水堂，目前幼兒園匡列師生約90人，但還有補習班，人數還在統計。