美海軍F-35C戰機降落航母出意外 陸官媒揶揄美在南海耀武揚威

就在美國雙航母打擊群進入南海，試圖對中國秀肌肉1天後，1架F-35C戰機降落時，撞上「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）航母的飛行甲板，墜落南海。

據中方官媒《環球時報》25日報導，分析家說，這次事故曝露了美軍在犧牲部隊身心健康，冒著高技術風險，向中國秀拳頭後，已精疲力竭。

美國海軍在聲明中說，事發當時，這架在南海從事例行飛行任務的F-35C正要降落「卡爾文森」號航母，但並未成功。駕駛彈射安全逃生，但造成自己和另外6名艦上人員受傷。路透引述五角大廈的話說，「卡爾文森」號和「林肯」號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）22日結束和日本海上自衛隊在菲律賓海的聯合演訓後，23日轉進南海，展開另一輪任務。

而中國海軍研究院研究員張軍社說，美國海軍航母艦載戰機會發生事故，是美軍「秀肌肉，結果肌肉反而被拉傷」的典型表現。「卡爾文森」號航母22日剛在菲律賓海，和日本海上自衛隊舉行聯合演習，炫耀武力，隨後又馬不停蹄，進入南海秀肌肉。他指出，「美國艦機在西太平洋頻繁發生事故的根本原因是，美軍長年累月高頻度派出艦艇、飛機耀武揚威、尋釁滋事，使得人員精神高度緊張，身心疲憊，發生事故難以避免。」

此外，他說，這一點可以從前幾年美軍巡洋艦，還有驅逐艦連續發生撞船事故，加上幾個月前，美國核動力核潛艦發生水下撞擊事件得以證實。張軍社警告，「美軍應該停止派出艦機四處尋釁滋事，停止危害別國主權安全的行徑，否則的話，事故只會更多，不會減少。」

據CNN新聞網25日報導，在美國海軍的11艘航母中，「卡爾文森」號是率先部署F-35C戰機，寫下美國海軍航空史新頁的。

不過，北京軍事專家魏東旭說，這次事故顯示，「卡爾文森」號原本想在南海「耍大刀」，結果「大刀砍到了自己」。他指出，「作為美國當今最先進的隱形艦載機，F-35C在演練過程中，直接砸到了航母甲板上，造成多人受傷。這說明，雖然美國企圖在中國周邊區域炫耀武力，但自身實力存在很大弱點，F-35C沒有達到非常可靠的作戰狀態，玩砸了。其中可能存在兩方面原因，首先是艦載機飛行員對該機型還不是特別熟悉；此外，也有可能是飛機本身可靠性或者說穩定性存在問題，如果是這樣，想要在航母上大規模使用F35C的後果是，不僅沒有辦法有效威懾對手，還會讓自己受傷。」

另一方面，要求匿名的中國軍事專家說，由於戰機上有許多技術機密，要是這架F-35C，或甚至只有部分殘骸墜落南海，美國一定很緊張，會拚命趁其他任何人找到它前，設法撈回殘骸。