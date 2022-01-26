過年前民眾採購補給，傳出買不到雞蛋，掀起一波搶蛋之亂。國內大成（1210）、卜蜂、福壽等上市雞蛋大廠都表示目前雞蛋供應情況確實滿緊，過年後雖然需求會稍微降下來，但由於飼料成本居高不下，估短期內蛋價恐回不去了！

業者指出，台灣每天的雞蛋需求量大約是2200萬顆，整個供應來源相當分散，以龍頭大成為例，市占率大約一成，卜蜂市占率約5％，另外許多是個體戶的小型雞農。

業者分析，這波國內雞蛋荒有三大主因。首先是前陣子國內有發生禽流感，造成不少雞隻折損；加上最近天氣忽冷忽熱，也使得雞隻死亡率較高、產蛋率下降，導致蛋量供應不足。

剛好碰到過年前，本來就是國內雞蛋需求的高峰期。需求增、供給降，一時間軋不過來，形成市場供需失衡。

另外就是去年5～9月因為國內疫情三級警戒，雞蛋需求量下滑；同時間國際黃小玉（黃豆、玉米、小麥）價格大漲，連動飼料成本跟著大漲，對於雞農而言，成本壓力相當大。

許多雞農評估後因為不敷成本，有些是提前淘汰雞隻；有些則是留下生產效率較差的老母雞硬撐，沒有進行雞隻汰換，導致同樣數量的雞只能產出較少的蛋。種種原因，造成今天國內的雞蛋荒。

由於小雞要餵養到可以下蛋，需要幾個月時間，預計要到過年後國內雞蛋產量才會出現回升，而年後雞蛋需求量也會稍微下來，屆時供需缺口可望縮小。

不過在蛋價方面，國內蛋價從疫情前每台斤23、24元，到現在已經漲到34、35元，漲幅將近五成，餐飲業者叫苦連天，惟雞農也同樣不好過。

雞農業者認為，現在國際間的黃小玉價格持續居高，並沒有看到太大的回頭跡象，目前國內飼料價格相較國際漲幅偏低，還沒有漲足，已經有業者喊出過年後飼料價格準備調高，成本墊高下，估計國內蛋價短期內恐怕是回不去了！