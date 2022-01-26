農曆春節將至，越來越多在外打拚的民眾回台準備過年，然而隨著外國人入境與返台人數增加造成防疫上緊張，Omicron病毒更因此進入台灣。中央流行疫情指揮中心日前公布春節防疫措施，海歸民眾符合條件可選擇「7+7」，不過同條件下在台灣被匡列的民眾卻必須接受「14+0」的隔離，讓網友相當不滿。

日前指揮中心公布春節防疫措施，入境者若在入境時完成2劑疫苗接種且滿14天、接種疫苗種類為世界衛生組織緊急使用清單 (WHO EUL) 或我國核准緊急授權使用或專案製造，及居所符合指揮中心規定者，即可選擇「7+7+7」的檢疫C方案。

但近日本土疫情延燒，若因此被匡列、隔離的民眾，只能被迫隔離14天，讓PTT網友不滿，質疑乖乖在台灣配合防疫政策的被抓到要「14+0」，高風險帶毒回家的「海龜」卻只要「7+7」，說「在台灣的比較低等是不是？」

一篇文章引起其他網友共鳴，紛紛留言說「海龜嚴格就不用在那邊擾民了」、「一直都這樣，海龜各種鬆綁、國內盡量緊」、「人家海龜仔有錢人啊，敢得罪嗎？」「畢竟你們是死忠的」、「你這樣的想法很危險，黨說太粗暴了」、「海龜是大票倉耶，當然高人一等，誰叫本島賤民」、「自己選的黨，不要太不滿」。